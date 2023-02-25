В Самарской области определили победителей чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ"

В региональном этапе за путевки на межрегиональный турнир боролись 362 команды.
Соревнования прошли среди юношей средней школы пос. Рощинский, лицея с. Хрящевка и гимназия № 1 г. Новокуйбышевска. Соревнования среди девушек лицея с. Хрящевка, средней школы № 10 г. Отрадный и средней школы № 2 ж/д ст. Клявлино.
Лучшие игроки турнира: Софья Кобенко (с. Хрящевка), Артем Малышев (п.г.т. Рощинский).
Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" - крупнейший социально-спортивный проект, который реализуется на территории 72 регионов Российской Федерации. Основной целью проекта является проведение соревнований по баскетболу среди обучающихся общеобразовательных организаций.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.