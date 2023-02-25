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Баскетбол Спорт

В Самарской области определили победителей чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ"

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном этапе за путевки на межрегиональный турнир боролись 362 команды.

Фото: https://minsport.samregion.ru/

Соревнования прошли среди юношей средней школы пос. Рощинский, лицея с. Хрящевка и гимназия № 1 г. Новокуйбышевска. Соревнования среди девушек лицея с. Хрящевка, средней школы № 10 г. Отрадный и средней школы № 2 ж/д ст. Клявлино.

Лучшие игроки турнира: Софья Кобенко (с. Хрящевка), Артем Малышев (п.г.т. Рощинский).

Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" - крупнейший социально-спортивный проект, который реализуется на территории 72 регионов Российской Федерации. Основной целью проекта является проведение соревнований по баскетболу среди обучающихся общеобразовательных организаций.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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