В Самарской области определили победителей чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ"

В региональном этапе за путевки на межрегиональный турнир боролись 362 команды.

Соревнования прошли среди юношей средней школы пос. Рощинский, лицея с. Хрящевка и гимназия № 1 г. Новокуйбышевска. Соревнования среди девушек лицея с. Хрящевка, средней школы № 10 г. Отрадный и средней школы № 2 ж/д ст. Клявлино.

Лучшие игроки турнира: Софья Кобенко (с. Хрящевка), Артем Малышев (п.г.т. Рощинский).

Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" - крупнейший социально-спортивный проект, который реализуется на территории 72 регионов Российской Федерации. Основной целью проекта является проведение соревнований по баскетболу среди обучающихся общеобразовательных организаций.