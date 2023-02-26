Главный репродуктолог ПФО Ирина Моисеева: "Репродуктивная система мальчиков и девочек закладывается внутриутробно"

"Репродуктивная система мальчиков и девочек закладывается еще внутриутробно. А значит, от состояния здоровья будущих мам и пап, от их поведения, привычек зависит будущее ребенка", — рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинских наук Ирина Валерьевна Моисеева.
Как сохранить репродуктивное здоровье?
Советы врача-репродуктолога:
мамам и папам необходимо водить на осмотры к педиатрам своих детей, чтобы вовремя выявить нарушения репродуктивной системы и по возможности их устранить;
девушкам и юношам, взрослым мужчинам и женщинам самим заботиться о своём здоровье и посещать врачей с профилактической целью 1 раз в год;
при выявлении заболевания незамедлительно лечить под строгим наблюдением врача;
вести здоровый образ жизни.
"Следите за своим весом! Оптимальный индекс массы тела должен быть 18,5-24 кг/м2, максимум, до 30. Занятия в спортзале должны проходить без чрезмерных силовых нагрузок, поскольку в противном случае организм отключает в первую очередь функцию репродукции. Не увлекайтесь банями, саунами, горячими ваннами", — пояснила Ирина Валерьевна.
Также необходимо:
отказаться от курения, употребления алкоголя, в том числе пива, наркотиков;
сделать верный выбор оптимального возраста для рождения ребенка — 20-25 лет,
подобрать контрацептивные средства совместно с гинекологом;
максимально предупреждать возможность заражения инфекциями, передающимися половым путём, а также вирусными инфекциями;
избегать незапланированной беременности, а при ее возникновении помнить о рисках: аборт в 36% случаев вызывает бесплодие.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров