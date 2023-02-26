Главный репродуктолог ПФО Ирина Моисеева: "Репродуктивная система мальчиков и девочек закладывается внутриутробно"

"Репродуктивная система мальчиков и девочек закладывается еще внутриутробно. А значит, от состояния здоровья будущих мам и пап, от их поведения, привычек зависит будущее ребенка", — рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинских наук Ирина Валерьевна Моисеева.

Как сохранить репродуктивное здоровье?

Советы врача-репродуктолога:

мамам и папам необходимо водить на осмотры к педиатрам своих детей, чтобы вовремя выявить нарушения репродуктивной системы и по возможности их устранить;

девушкам и юношам, взрослым мужчинам и женщинам самим заботиться о своём здоровье и посещать врачей с профилактической целью 1 раз в год;

при выявлении заболевания незамедлительно лечить под строгим наблюдением врача;

вести здоровый образ жизни.

"Следите за своим весом! Оптимальный индекс массы тела должен быть 18,5-24 кг/м2, максимум, до 30. Занятия в спортзале должны проходить без чрезмерных силовых нагрузок, поскольку в противном случае организм отключает в первую очередь функцию репродукции. Не увлекайтесь банями, саунами, горячими ваннами", — пояснила Ирина Валерьевна.

Также необходимо:

отказаться от курения, употребления алкоголя, в том числе пива, наркотиков;

сделать верный выбор оптимального возраста для рождения ребенка — 20-25 лет,

подобрать контрацептивные средства совместно с гинекологом;

максимально предупреждать возможность заражения инфекциями, передающимися половым путём, а также вирусными инфекциями;

избегать незапланированной беременности, а при ее возникновении помнить о рисках: аборт в 36% случаев вызывает бесплодие.