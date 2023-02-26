"Ладья" по буллитам уступила "Чайке"

В воскресенье, 26 февраля, в Тольятти "Ладья" встречалась с нижегородской "Чайкой".
На 2-й минуте Александр Захарин открыл счет в матче. На 15-й минуте Данила Гроза, получив передачу из-за ворот от Михаила Чечеля, отправил вторую шайбу в ворота "Чайки" — 2:0.
На 32-й минуте Макар Чупин после передачи партнера из-за ворот сократил счет — 2:1.
На 56-й минуте Артем Левинский оказался настойчивее всех на пятаке у ворот Данилы Овчарика и сравнял счет 2:2.
В серии буллитов точнее оказались гости, победившие со счетом 3:2.
"Ладья" завершила сезон на четвертом месте в "Серебряном" дивизионе.
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