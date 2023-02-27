"Лада" проиграла "АКМ"

В воскресенье, 26 февраля, проиграла "Лада" в гостях у тульского "АКМ".

После двух матчей в Тольятти команды переехали в Тулу, где продолжили и продолжили серию 1/8 финала плей-офф.

Счет на 9-й минуте в большинстве открыли тольяттинцы: Михаил Мокин отправил шайбу в ворота после передачи Георгия Бусарова (0:1).

Хозяева отыгрались очень быстро: спустя 42 секунды Максим Лазарев добил шайбу в ворота Александра Трушкова после броска Даниила Ердакова — 1:1.

Судьба матча решилась на второй минуте овертайма — Лазарев принес победу хозяевам, оформив дубль — 2:1.

Счет в серии стал 2:1 в пользу "Лады".

27 февраля в Туле состоится четвертый матч.