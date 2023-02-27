Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Самара - Бугуруслан

В воскресенье, 26 февраля, в Похвистневском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:20 51-летний водитель Geely Emgrand на 130 км трассы Самара - Бугуруслан не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Затем машина опрокинулась.

В аварии пострадали водитель и три его пассажирки 22, 25 и 43 лет.