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Страхование Финансы

ВСК: для скорпионов российская зима наиболее опасна

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, наиболее часто травмы зимой 2023 года получали люди, родившиеся под знаком скорпиона.

На их долю приходится 11,2% всех страховых случаев. На втором месте по этому показателю расположились львы — 9,7%. Третий самый травматичный знак этой зимы — водолеи — 9,4% от общего числа пострадавших.

Следом за "призерами" идут девы (9,1%), козероги (8,9%), близнецы (8,3%), овны (7,7%), рыбы (7,6%) и тельцы (7,4%). Реже всех пациентами по несчастным случаям и болезням становились раки (7,2%), стрельцы (6,9%) и весы (6,3%).

Женщины зимой менее осторожны, чем мужчины, и становятся жертвами травм в 56% случаев. То же самое касается людей в возрасте 60 лет и старше — они получают повреждения в 9,5% случаев, что на 1,5 процентных пункта чаще, чем молодые граждане до 30 лет (8%). При этом почти каждый третий пациент в травмпункте — человек от 45 до 60 лет.

Наиболее "опасный" зимой регион России — Удмуртия, на которую приходится 20% всех травм в стране. Чуть реже из-за сурового климата страдают жители столицы — на москвичей приходится доля в 13% повреждений. На третьем месте по этому показателю Башкирия — 7% всех страховых случаев.

Самыми "популярными" зимними травмами остаются переломы, которые получает почти каждый второй пострадавший. Реже — растяжения и разрывы связок, а также вывихи и ушибы. Кроме того, нынешней зимой в травмпункты обращались пациенты с жалобами на сотрясения головы и ожоги.

Часто из-за таких инцидентов появляются крупные непредвиденные расходы, защититься от которых можно только при помощи страховых программ. В частности, этой зимой клиенты Страхового Дома ВСК получали выплаты на лечение травм из-за несчастных случаев в среднем в 31 тысячу рублей.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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