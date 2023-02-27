Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" сдали 30 литров крови в рамках донорской акции

Сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" приняли участие в межрегиональной донорской акции "Мы с тобой одной крови". В общей сложности было собрано 30 литров крови.

Мероприятие организовано совместно с областной станцией переливания крови. В нем приняли участие 62 энергетика, в том числе сотрудники Самарской ГРЭС, "ЭнергосбыТ Плюс" "ЭнергоремонТ Плюс". Все желающие сдать кровь прошли необходимый первичный медицинский осмотр. В ходе процедур соблюдались все санитарные требования.

С 2020 года донорская акция "Мы с тобой одной крови" являются традиционным мероприятием в энергокомпании и проводится во всех регионах присутствия "Т Плюс". Оно помогает привлекать внимание к проблеме нехватки крови и мотивировать людей стать донорами. За эти годы в акции приняли участие 362 работника Самарского филиала "Т Плюс", которые сдали около 170 литров крови.