16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главный репродуктолог ПФО Ирина Моисеева: "Репродуктивная система мальчиков и девочек закладывается внутриутробно" Медики рассказывают, как избежать заболеваний репродуктивной системы В Самаре 500 кондукторов и водителей ТТУ проверят психиатры Врачи Самарской области напоминают о тяжелых последствиях ДТП при превышении скорости Самарскому военному госпиталю построят новый хирургический комплекс

Здравоохранение Общество

Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" сдали 30 литров крови в рамках донорской акции

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" приняли участие в межрегиональной донорской акции "Мы с тобой одной крови". В общей сложности было собрано 30 литров крови.

Мероприятие организовано совместно с областной станцией переливания крови. В нем приняли участие 62 энергетика, в том числе сотрудники Самарской ГРЭС, "ЭнергосбыТ Плюс" "ЭнергоремонТ Плюс". Все желающие сдать кровь прошли необходимый первичный медицинский осмотр. В ходе процедур соблюдались все санитарные требования.

С 2020 года донорская акция "Мы с тобой одной крови" являются традиционным мероприятием в энергокомпании и проводится во всех регионах присутствия "Т Плюс". Оно помогает привлекать внимание к проблеме нехватки крови и мотивировать людей стать донорами. За эти годы в акции приняли участие 362 работника Самарского филиала "Т Плюс", которые сдали около 170 литров крови.

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5