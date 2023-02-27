ВСК защитила здоровье сотрудников ИТ-компании ЛАНИТ

Страховой Дом ВСК застраховал сотрудников многопрофильной группы ИТ-компаний ЛАНИТ полисами добровольного медицинского страхования (ДМС).
Страховая защита действует до 30 июня 2024 года. В программу страхования вошли амбулаторно-поликлиническая, стоматологическая и скорая медицинская помощь, помощь на дому, экстренный и плановый стационар, а также врач-офис. Согласно договору, застрахованы более 5 000 сотрудников группы ЛАНИТ.
"Забота о сотрудниках и клиентах является стратегической целью ВСК, поэтому к вопросу защиты здоровья людей мы подходим особенно трепетно. Например, в 2022 году наша компания запустила "Цифровую клинику", которая позволяет пациентам получать медицинские услуги в кратчайшие сроки, а в эпоху тотальной цифровизации активно развивается и сервис ДМС. Тот факт, что лидер ИТ-отрасли ЛАНИТ сделал выбор в пользу Страхового Дома ВСК, говорит о доверии к развитию наших технологий, это для нас большая честь. Я уверен, что это сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
"Программы, направленные на благополучие и заботу о здоровье сотрудников, являются одними из важных составляющих нашей стратегии работы с персоналом. Мы всегда очень внимательно подходим к выбору поставщика услуг ДМС, руководствуясь большим количеством факторов и в первую очередь обратной связью от наших сотрудников. В 2022 году Страховой Дом ВСК проявил ответственный и внимательный подход как подрядчик сервиса ДМС. Мы с уверенностью приняли решение продлить наше сотрудничество на более долгий период", — отметила Ирина Бармина, директор по персоналу группы ЛАНИТ.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.