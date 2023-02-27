Максим Соколов: деньги на льготные автокредиты по бензиновым машинам исчерпаны

Средства на программу льготного автокредитования в РФ, выделенные в 2023 г., по бензиновым машинам уже исчерпаны, сообщает 1prime.ru со ссылкой на президента АвтоВАЗа Максима Соколова.

"В текущем году, к сожалению, не нашлось возможностей в бюджете - более 5 млрд руб. выделены на эти цели. И эти средства с начала февраля месяца уже оказались израсходованы. Правда, 1,5 млрд из этих 5 млрд было заблокировано - под программу электромобилей. Хотя электромобилей, если мне не изменяет память, в январе было продано менее 20 штук на всю Россию", - рассказал Соколов, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности.

Президент АвтоВАЗа отметил, что программу льготных автокредитов необходимо дофинансировать.