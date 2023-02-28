"Лада" вновь проиграла "АКМ" в овертайме

В понедельник, 27 февраля, во втором матче ХК "Лада" вновь проиграл "АКМ".
Тольяттинцы открыли счет на 12-й минуте, когда Евгений Грошев подставил клюшку под бросок Артема Онишко — 0:1.
До перерыва Владислав Рыбаков сравнял счет, а в самом начале второго периода Руслан Шайхулов вывел вперед туляков — 2:1.
В середине матча Владислав Червоненко сравнял счет — 2:2.
На 57-й минуте Евгений Рымарев в большинстве вывел "АКМ" вперед, но, вскоре Михаил Мокин перевел игру в овертайм — 3:3.
Здесь, как и накануне, отличились хозяева — Иван Петраков принес победу "АКМ" (4:3) и сравнял счет в серии (2:2).
Пятый матч состоится в Тольятти 2 марта.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!