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Хоккей Спорт

"Лада" вновь проиграла "АКМ" в овертайме

ТУЛА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 февраля, во втором матче ХК "Лада" вновь проиграл "АКМ".

Тольяттинцы открыли счет на 12-й минуте, когда Евгений Грошев подставил клюшку под бросок Артема Онишко — 0:1.

До перерыва Владислав Рыбаков сравнял счет, а в самом начале второго периода Руслан Шайхулов вывел вперед туляков — 2:1.

В середине матча Владислав Червоненко сравнял счет — 2:2.

На 57-й минуте Евгений Рымарев в большинстве вывел "АКМ" вперед, но, вскоре Михаил Мокин перевел игру в овертайм — 3:3.

Здесь, как и накануне, отличились хозяева — Иван Петраков принес победу "АКМ" (4:3) и сравнял счет в серии (2:2).

Пятый матч состоится в Тольятти 2 марта.

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