"Росгосстрах": как подготовить питомцев к сезону активности клещей

Начало календарной весны — самое время для владельцев собак и кошек позаботиться о том, чтобы подготовить своих питомцев к сезону активности иксодовых клещей, являющихся переносчиками опасных заболеваний. Обработку шерсти и кожи или прием профилактических препаратов рекомендуется проводить заблаговременно, чтобы к моменту схода снега защитные свойства были эффективны в полной мере. Предлагаемый "Росгосстрахом" продукт страхования домашних питомцев "Зверьё моё" дает возможность дистанционно проконсультироваться с опытными ветеринарами тем, кто не может определиться с выбором оптимальной профилактической программы или выбрать наиболее подходящее питомцу средство защиты.

В последние годы клещи стали настоящим кошмаром для российских владельцев животных, особенно для собачников. Вероятность обнаружить на своем питомце клещей сегодня велика с ранней весны по осень не только за городом, но и в городских парках и даже дворах, а их укусы могут привести к серьезному заболеванию или даже к гибели животного. Стремительное развитие, например, пироплазмоза требует срочного обращения к ветеринару, специфического лечения и затем — восстановительных процедур после интоксикации организма. Помимо неизбежного в таких случаях стресса для владельца, это оборачивается и значительными финансовыми затратами.

Самое сложное и важное — это своевременная диагностика пироплазмоза. Если заболевание не удалось диагностировать в течение 36 часов, то потребуется более серьезное лечение: капельницы, поддерживающие сердечно-сосудистую систему и очищающие кровь, гепатопротекторы, в наиболее тяжелых случаях — даже переливание крови или гемодиализ. Животное должно находиться в стационаре в течение минимум недели, а это в хорошей ветеринарной клинике стоит от 5 тыс. рублей в сутки. Общие же расходы на лечение тяжелой формы пироплазмоза, невзирая на породу и размер животного, могут достигать 100 тыс. рублей.

С учетом столь серьезных рисков многие владельцы животных стараются обеспечить питомцам профилактическую защиту — благо в зоомагазинах сегодня предлагается большой выбор капель и спреев для нанесения на кожу и шерсть, различных ошейников и таблеток. И очень важно прочитать инструкцию перед применением препаратов. Например, ошейники действуют, только если они прилегают к коже животного, а не к шерсти, капли нужно капать на кожу в области шеи и холки. Таблетки даются только перорально строго по весу животного, с определенным временным периодом, указанным в инструкции производителя. Также необходимо учитывать токсичность и наличие противопоказаний у многих из этих средств, что требует максимально индивидуального подбора под возраст, габариты, вес и другие особенности конкретного животного, а также строгого соблюдения норм дозировки или сроков обработки.

"Чтобы избежать каких-то осложнений или аллергии, лучше посоветоваться по подбору средств для профилактической защиты все же со специалистом-ветеринаром, а не с продавцом зоомагазина. И наш новый полис "Зверьё моё" дает возможность владельцам животных получить квалифицированные консультации по программе телеветеринарии удобным для них способом — по телефону, в чате, по видеосвязи, — говорит руководитель Управления разработки розничных продуктов "Росгосстраха" Виктория Алтухова. — С ветеринаром можно потом оперативно обсудить и порядок действий в случае укуса клеща, уточнить, какие изменения в поведении и внешнем виде питомца могут быть симптомами опасной болезни, посоветоваться, в какую ветклинику лучше срочно обратиться за помощью".

Продукт "Росгосстраха" по страхованию животных предлагается в трех вариантах. При выборе вариантов "Стандарт" или "Оптимальный" помимо телеветеринарных консультаций предусмотрено также возмещение расходов на лечение животного при заболеваниях или несчастных случаях — до 50 тысяч или 100 тысяч рублей, соответственно. В том числе в покрытие страховой программы входит и возмещение расходов на лечение животного после укуса клеща в полном объеме — без франшизы и каких-либо доплат.