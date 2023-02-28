Дмитрий Кузнецов назначен коммерческим директором макрорегиона "Волга" Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Дмитрия Кузнецова на должность коммерческого директора макрорегиона "Волга" Tele2. Ранее он возглавлял региональное представительство одного из телеком-операторов в Татарстане.

В новой должности Дмитрий Кузнецов будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии компании в Приволжье, рост финансовых показателей и абонентской базы, совершенствование качества обслуживания клиентов.

До назначения на позицию коммерческого директора макрорегиона "Волга" Tele2 Дмитрий работал директором филиала одной из отраслевых компаний. Свой профессиональный путь в телекоме он начал в 2010 году с должности специалиста по корпоративным продажам. Дмитрий Кузнецов закончил Ульяновский государственный технический университет по специальности "Технология машиностроения".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Перед Tele2 в макрорегионе "Волга" стоят амбициозные цели по удержанию доли рынка и росту качественной абонентской базы. Выполнение этих задач требует от коммерческой команды максимальной вовлеченности, самоотдачи, комплексного подхода и своевременных действий. Я уверен, что стратегическое видение Дмитрия и богатый опыт в телеком-отрасли укрепят позиции компании и помогут нам достичь всех поставленных целей".