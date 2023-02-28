Четверо человек пострадали при столкновении Lada Granta и "Оки" в Самарской области

В понедельник, 27 февраля, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:4 19-летняя девушка двигалась на Lada Granta по дороге Челно-Вершины — Каменный Брод. На 15 км она выехала на встречную полосу и столкнулась с "Окой" под управлением 68-летнего мужчины.
В результате в больницу доставили обоих водителей и двух пассажирок "Оки" 74 и 66 лет.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!