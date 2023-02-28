Четверо человек пострадали при столкновении Lada Granta и "Оки" в Самарской области

В понедельник, 27 февраля, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:4 19-летняя девушка двигалась на Lada Granta по дороге Челно-Вершины — Каменный Брод. На 15 км она выехала на встречную полосу и столкнулась с "Окой" под управлением 68-летнего мужчины.

В результате в больницу доставили обоих водителей и двух пассажирок "Оки" 74 и 66 лет.