Под Тольятти опрокинулся автокран

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В понедельник, 27 февраля, в Ставропольском районе Самарской области в ДТП попал автокран. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области