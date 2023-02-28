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Страхование Финансы

Автомобили российского автопрома — самые "аварийные" прошедшей зимой

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, лидером по количеству ДТП за прошедшие декабрь, январь и февраль стали водители отечественной марки автомобилей Lada (ВАЗ).

Российские автомобили принимали участие чаще, чем в каждом седьмом ДТП по стране. Доля аварий с "Ладами" прошедшей зимой составила 16%, что в полтора раза больше, чем у ближайших "конкурентов". Второе место в рейтинге самых аварийных заняли машины Toyota — 11% всех ДТП. Совсем чуть-чуть от "серебряных призеров" отстали водители автомобилей марки Hyundai — 9,9%. Ниже по количеству аварий расположились такие автомобильные марки, как Kia (9,6%), Nissan (5,8%), Renault (5,4%) и Volkswagen (4,4%).

Однако данные цифры во многом обусловлены большим количеством зарегистрированных машин "АвтоВАЗа" в России — более 12,7 млн. Если считать пропорционально общему числу машин определенных моделей в стране, то Lada по аварийности за три зимних месяца не войдет даже в топ-5. В таком случае самыми "аварийными" марками в порядке убывания станут Hyundai, Kia, Nissan и Toyota.

Также зимой мужчины водят автомобили более аккуратно, чем женщины, несмотря на то, что число аварий с участием мужчин все равно сильно преобладает — 52% против 18% у женщин. Получается, представительницы прекрасного пола попадали в ДТП в 4,3 раза реже мужчин. Однако эта статистика портит общую картину за 2022 год, согласно которой женщины в авариях бывали в 6 раз реже, что значит, что зимой более аккуратными были мужчины.

Бдительности на дорогах стоит поучиться у граждан старше 50 лет, они реже остальных попадали в ДТП — в 28,6% случаев. На втором месте по аккуратному вождению молодые люди от 18 до 36 лет: доля их участий в авариях составила 34%. Чаще всех дорожные происшествия случались с водителями среднего возраста — от 36 до 50 лет — 37,4% всех ДТП.

Среди регионов самой "аварийной" прошедшей зимой традиционно стала Москва — 6,9% всех ДТП случилось в столице. Немного реже дорожные происшествия фиксировались в Краснодарском крае — 6,8%. Также в пятерку рейтинга вошли Московская область (5,6%), Приморский край (3,3%) и Республика Башкортостан (3,7%).

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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