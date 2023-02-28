Жильцы дома в центре Самары третью неделю добиваются устранения утечки кипятка

Жильцы многоквартирного дома на ул. Спортивной в Самаре более двух недель не могут добиться устранения прорыва трубы с горячей водой. По их словам, ни управляющая компания, ни поставщик теплоэнергии не принимают мер к ликвидации аварии.

"Третью неделю, с середины февраля, в нашем подъезде из-под пола идет пар, - рассказала корреспонденту издания сособственница квартиры в доме по улице Спортивной, 27 Ирина Кутяева. - На вызов пришли слесари из ООО УК "Пугачевский", сказали, что это, наверное, не зона их ответственности".

Действительно, при внешнем осмотре нельзя с точностью установить, откуда идет пар, так как трубы и с отоплением, и с горячей водой идут под полом, откуда слышно шипящий звук прорывающегося пара.

Женщина предполагала, что управляющая компания свяжется с ресурсоснабжающей организацией и они между собой решат, кто должен устранить прорыв. Но ее ожидания были напрасными. В результате штукатурка на стене между подъездом и ее кухней намокла, полы на кухне тоже размокли и провалились. Ирина Кутяева опасается, что их двухэтажный дом, имеющий ленточный фундамент, из-за подмыва просто рухнет.

27 и 28 февраля Кутяева звонила в аварийную службу "Т Плюс" и оставила там заявки, а также написала жалобу в ГЖИ.

По словам женщины, ее соседка уже жаловалась в ГЖИ на недостаточность отопления их дома в январские морозы. Из ГЖИ приходили инспектор и представители УК и ресурсоснабжающей организации, которые валили вину друг на друга. В результате из ГЖИ ответили, что ей надо обращаться в суд.

"У меня при холодных батареях вопрос с отоплением уже решен, - горько шутит заявительница. - Моя квартира отапливается паром из-под пола. Если в ГЖИ меня пошлют в суд, то там придется решать вопрос о некачественной услуге. Вот только я даже не знаю, кому предъявлять иск - к управляющей компании или к ресурсоснабжающей организации".

Впрочем, надежды на суд у гражданки тоже нет. Жильцы их дома уже имеют негативный опыт судебного разбирательства с прежней УК "Маяк", которая подряжалась в 2020 году осуществлять обслуживание МКД. Так как обслуживания этого было незаметно, многие жильцы перестали платить. На обращения по поводу текущего ремонта подъезда в УК ссылались на долги - у дома долг, поэтому нет средств на ремонт. И договор с "Маяком" на обслуживание был расторгнут. А в прошлом году за этот неосуществленный ремонт, который и не будет осуществлен, УК через суд взыскала с жильцов деньги.

"В нашем МКД живут небогатые люди, которые не имеют юридического образования, поэтому только одна собственница обжаловала решение мирового судьи, - продолжает Ирина Кутяева. - Эта соседка рассказывала, что на апелляционном рассмотрении даже не стали слушать, что "Маяк" в ГЖИ на регистрацию представил договор без обязательных приложений".