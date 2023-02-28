16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Взрывобезопасные технологии климата ООО "НовоКС" подтверждают свою востребованность на рынке "Зеленый эталон" Тольяттиазота: от безопасного удобрения к экологии продуктов Сотрудники заводов Роснефти собрали на Проране три тонны мусора ПАО "ТОАЗ" и правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве Тольяттикаучук: вода и воздух под контролем

Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот запустил новую схему охлаждения карбамида

ТОЛЬЯТТИ. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты ТОАЗа продолжают совершенствовать технологические процессы в производстве карбамида. Разработанная схема охлаждения гранул позволит уменьшить их гигроскопичность и тем самым сократить сроки отгрузки готового продукта.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

В основе предложенной специалистами схемы — вывод на проектную мощность выносного кипящего слоя. Он действует как установка дополнительного охлаждения, где произведенные гранулы обдуваются воздухом и перемешиваются, при этом остывая. Половины мощности кипящего слоя хватает, чтобы придерживаться температурных стандартов ГОСТа для карбамида — не более 50оС на выходе.

В результате проведенных испытаний гранулы удалось охладить более чем в 2 раза. При этом снизилась гигроскопичность продукта, из-за которой он подвержен слеживанию и комкованию. При таком эффективном охлаждении отпала необходимость в отправке продукта на склад. Теперь его сразу можно отгружать с конвейера в минераловозы.

Специалисты ТОАЗа проверили эффективность схемы и уже работают над системой охлаждения карбамида в летнее время.

"Мы посетили порт Усть-Луга в Ленинградской области, где проконтролировали процесс выгрузки карбамида, произведенного нами по обновленной схеме. Никаких замечаний к рассыпчатости, а значит, и к качеству продукта, высказано не было. На сегодняшний день мы отправили уже несколько партий — все вагоны выгружаются за нормативное время", — отметил заместитель генерального директора по качеству ПАО "ТОАЗ" Евгений Митин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5