Тольяттиазот запустил новую схему охлаждения карбамида

Специалисты ТОАЗа продолжают совершенствовать технологические процессы в производстве карбамида. Разработанная схема охлаждения гранул позволит уменьшить их гигроскопичность и тем самым сократить сроки отгрузки готового продукта.

В основе предложенной специалистами схемы — вывод на проектную мощность выносного кипящего слоя. Он действует как установка дополнительного охлаждения, где произведенные гранулы обдуваются воздухом и перемешиваются, при этом остывая. Половины мощности кипящего слоя хватает, чтобы придерживаться температурных стандартов ГОСТа для карбамида — не более 50оС на выходе.

В результате проведенных испытаний гранулы удалось охладить более чем в 2 раза. При этом снизилась гигроскопичность продукта, из-за которой он подвержен слеживанию и комкованию. При таком эффективном охлаждении отпала необходимость в отправке продукта на склад. Теперь его сразу можно отгружать с конвейера в минераловозы.

Специалисты ТОАЗа проверили эффективность схемы и уже работают над системой охлаждения карбамида в летнее время.

"Мы посетили порт Усть-Луга в Ленинградской области, где проконтролировали процесс выгрузки карбамида, произведенного нами по обновленной схеме. Никаких замечаний к рассыпчатости, а значит, и к качеству продукта, высказано не было. На сегодняшний день мы отправили уже несколько партий — все вагоны выгружаются за нормативное время", — отметил заместитель генерального директора по качеству ПАО "ТОАЗ" Евгений Митин.