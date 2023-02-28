16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии в Самарской области По инициативе губернатора в Самарской области участники СВО освобождаются от транспортного налога Дмитрий Азаров рассказал о проекте закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 гг. Главы Самары и Тольятти доложили, как борются со снегом В городе Снежное ДНР открыт магазин с продукцией производителей Самарской области

Губернатор Власть и политика

По инициативе губернатора в Самарской области участники СВО освобождаются от транспортного налога

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Соответствующие изменения в региональный закон приняли депутаты губернской думы на очередном заседании во вторник, 28 февраля. С инициативой о внесении изменений в закон №86-ГД "О транспортном налоге в Самарской области" выступил глава региона.

Согласно внесенным в региональный закон изменениям, от уплаты транспортного налога за 2022 и 2023 годы освобождены граждане, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники и добровольцы, участвующие в специальной военной операции.

"Важно, что сегодня приняты дополнительные решения по поддержке военнослужащих и членов их семей, в частности, об освобождении от транспортного налога участников специальной военной операции. С такой просьбой ранее ко мне неоднократно обращались семьи военнослужащих во время наших встреч. Благодарю депутатов за то, что моя инициатива была поддержана", - отметил в этой связи губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, Самарская область стала первым регионом страны, где была организована система оказания помощи семьям военнослужащих на базе социальных паспортов. Губернатор регулярно встречается с семьями военнослужащих, а также с самими бойцами в ходе поездок в зону СВО, чтобы помочь оперативно решать возникающие вопросы.

Кроме того, в регионе разработана и внедряется программа "Возвращение", призванная оказать комплексную поддержку людям, возвращающимся из зоны СВО. Проект был представлен президенту Владимиру Путину и рекомендован главой государства для тиражирования в других регионах страны. Успешный опыт Самарской области был принят во внимание при формировании президентом инициативы о создании госфонда.

Мера поддержки по освобождению от транспортного налога дополнит принятые ранее решения по оказанию помощи гражданам, участвующим в СВО, а также их семьям.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5