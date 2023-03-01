В Отрадном ночью ликвидирован крупный пожар в конюшне

Во вторник, 28 февраля, примерно в 23:33 произошел пожар на ул. Гайдара, 74 в Отрадном, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело административное здание на площади 100 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 14 человек, в том числе два звена газодвмозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 0:24 1 марта.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как пишут в соцсетях, пожар был в конюшне. По версии, появившейся в обсуждениях, лошади не пострадали.