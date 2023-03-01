Ночью в Самаре горело неэксплуатируемое здание

Во вторник, 28 февраля, около 21:50 в МЧС поступило сообщение о пожаре на Сиреневом переулке 4а, в Куйбышевском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходило горение неэксплуатируемого строения.

В 22:08 пожар удалось локализовать на площади 30 кв. м, а уже через три минуты он был полностью ликвидирован силами восьми огнеборцев и двух спецмашин.

Погибших и пострадавших нет.