Стало известно, где отключат свет с 1 по 6 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
02.03.2023 с 09-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Александровка (ул. Александровская д. 12-20 (четная сторона), ул. Ленина д. 62)
02.03.2023 с 10-00 до 15-00
Сызранский район
п. Новые Озерки (ул. Рабочая)
02.03.2023 с 12-00 до 15-00
Красноярский район
с. Шилан
с. Хорошенькое
02.03.2023 с 10-00 до 14-00
Волжский район
с. Воскресенка (ул. Самарская, Северная, Садовая, Песочная, Воскресенская, Школьная, Чапаевская, Нижняя, Крестьянская, Западная, Победы, Дорожная, Придорожная, Ново-садовая, Дачная, пер. Самарский)
02.03.2023 с 10-00 до 13-00
Приволжский район
c. Обшаровка (ул. Ленинская, Волжская)
c. Кашпир (ул. Калиновская)
03.03.2023 с 10-00 до 12-00
Приволжский район
с. Екатериновка (ул. Садовая, Рабочая)
03.03.2023 с 12-00 до 14-00
Приволжский район
с. Федоровка (ул. Луговая)
03.03.2023 с 10-00 до 15-00
Сызранский район
с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный)
03.03.2023 с 09-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Александровка (ул. Александровская д. 12-20 (четная сторона), ул. Ленина д. 62)
03.03.2023 с 11-00 до 13-00
Красноярский район
с. Малая Царевщина (ул. Набережная)
06.03.2023 с 11-00 до 15-00
Волжский район
с. Курумоч (ул. Гаражная, Победа, Пионерская, Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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