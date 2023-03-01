В среду, 1 марта, была вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области. Владельцем многофункциональной пластиковой карты стала художница из Самары Виктория Зубкова. Помимо самой карты женщина также получила памятные подарки от платежной системы "Мир" и банка ВТБ.
Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи совместно с платежной системой "Мир".
Карта жителя Самарской области способна совместить в себе функционал банковской (позволяет проводить банковские операции), транспортной карты (оплата проезда в общественном транспорте), полис ОМС, а также стать копилкой для бонусов и кешбэка (возврат части от потраченной суммы) и позволяет получать скидки от партнеров проекта, а также участвовать в их программах лояльности.
Карту жителя можно использовать и как средство доступа к государственным электронным сервисам через интернет-портал card.samregion.ru. Там же можно узнавать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. С конца прошлого года с помощью Карты жителя стало возможно открывать двери, оборудованные "умным" домофоном, а один из федеральных сотовых операторов предложил держателям Карты жителя специальный тариф для телефона.
У проекта "Карта жителя Самарской области" уже около 200 партнеров, предлагающих свои программы лояльности. Среди них различные учреждения культуры, торгово-сервисные предприятия.
Оформить Карту жителя просто: можно обратиться к партнерам проекта — в банки ВТБ и "Солидарность", либо оставить онлайн-заявку на сайте card.samregion.ru или в мобильном приложении. Выпускается и обслуживается карта бесплатно, получить ее могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Срок изготовления Карты жителя в среднем составляет 14 дней.
"Карта жителя Самарской области стала главным цифровым проектом 2021–2022 годов. Все это время проект живет и активно развивается. Сегодня мы выдали юбилейную карту жительнице Самары. Дальше — больше! 50 тысяч — это большая ответственность, ведь все большее количество пользователей рассчитывает, что все будет работать корректно и без сбоев. С другой стороны, развивать проект и добавлять новые сервисы для такой большой аудитории интереснее. За два года из обычной банковской карты она стала для самарцев настоящим помощником и, я уверен, каждый найдет в ней что-то полезное", — отметил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
"На банк ВТБ приходится две трети заявок на выдачу Карты жителя Самарской области. Пластик пользуется спросом у многих жителей региона — ее оформляют учителя и инженеры, любители спорта и театра, самозанятые и пенсионеры. Ведь функционал карты позволяет удовлетворить потребности самых разных категорий граждан. В этом году мы фиксируем 10-кратное увеличение спроса на ее оформление. Высокий интерес к продукту проявляют и организации. С запуском функции реестрового выпуска любой работодатель получил возможность оформить карты сразу для всего своего коллектива", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.
"Самое ценное сегодня — это доверие к проекту Карты жителя, которое демонстрируют сами жители Самарской области. И выданная сегодня 50-тысячная карта — яркое тому подтверждение. Я уверена, что проект ждет большое будущее, карта будет обогащаться новыми современными и востребованными у людей сервисами. Платежная система "Мир" со своей стороны готова поддерживать начинания и инициативы региона, помогать в развитии Карты жителя", — прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.
Напомним, в течение 2023 года держатели социальных транспортных карт могут бесплатно заменить ее на Карту жителя Самарской области. Для этого необходимо будет обратиться в банки-партнеры проекта. Тем, кто до 1 января 2023 года не оформлял социальную карту, перед подачей заявки на Карту жителя со льготным транспортным приложением необходимо подтвердить право на льготу в учреждениях социальной защиты населения по месту регистрации.
Подробнее о том, как заменить социальную карту на Карту жителя Самарской области, о всех ее возможностях и другую актуальную информацию можно узнавать на сайте https://card.samregion.ru,, а также в телеграм-канале @цифра63 и в официальном сообществе Карты жителя в ВК.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении