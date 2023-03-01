В среду, 1 марта, была вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области. Владельцем многофункциональной пластиковой карты стала художница из Самары Виктория Зубкова. Помимо самой карты женщина также получила памятные подарки от платежной системы "Мир" и банка ВТБ.

Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи совместно с платежной системой "Мир".

Карта жителя Самарской области способна совместить в себе функционал банковской (позволяет проводить банковские операции), транспортной карты (оплата проезда в общественном транспорте), полис ОМС, а также стать копилкой для бонусов и кешбэка (возврат части от потраченной суммы) и позволяет получать скидки от партнеров проекта, а также участвовать в их программах лояльности.

Карту жителя можно использовать и как средство доступа к государственным электронным сервисам через интернет-портал card.samregion.ru. Там же можно узнавать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. С конца прошлого года с помощью Карты жителя стало возможно открывать двери, оборудованные "умным" домофоном, а один из федеральных сотовых операторов предложил держателям Карты жителя специальный тариф для телефона.

У проекта "Карта жителя Самарской области" уже около 200 партнеров, предлагающих свои программы лояльности. Среди них различные учреждения культуры, торгово-сервисные предприятия.

Оформить Карту жителя просто: можно обратиться к партнерам проекта — в банки ВТБ и "Солидарность", либо оставить онлайн-заявку на сайте card.samregion.ru или в мобильном приложении. Выпускается и обслуживается карта бесплатно, получить ее могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Срок изготовления Карты жителя в среднем составляет 14 дней.

"Карта жителя Самарской области стала главным цифровым проектом 2021–2022 годов. Все это время проект живет и активно развивается. Сегодня мы выдали юбилейную карту жительнице Самары. Дальше — больше! 50 тысяч — это большая ответственность, ведь все большее количество пользователей рассчитывает, что все будет работать корректно и без сбоев. С другой стороны, развивать проект и добавлять новые сервисы для такой большой аудитории интереснее. За два года из обычной банковской карты она стала для самарцев настоящим помощником и, я уверен, каждый найдет в ней что-то полезное", — отметил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

"На банк ВТБ приходится две трети заявок на выдачу Карты жителя Самарской области. Пластик пользуется спросом у многих жителей региона — ее оформляют учителя и инженеры, любители спорта и театра, самозанятые и пенсионеры. Ведь функционал карты позволяет удовлетворить потребности самых разных категорий граждан. В этом году мы фиксируем 10-кратное увеличение спроса на ее оформление. Высокий интерес к продукту проявляют и организации. С запуском функции реестрового выпуска любой работодатель получил возможность оформить карты сразу для всего своего коллектива", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

"Самое ценное сегодня — это доверие к проекту Карты жителя, которое демонстрируют сами жители Самарской области. И выданная сегодня 50-тысячная карта — яркое тому подтверждение. Я уверена, что проект ждет большое будущее, карта будет обогащаться новыми современными и востребованными у людей сервисами. Платежная система "Мир" со своей стороны готова поддерживать начинания и инициативы региона, помогать в развитии Карты жителя", — прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

Напомним, в течение 2023 года держатели социальных транспортных карт могут бесплатно заменить ее на Карту жителя Самарской области. Для этого необходимо будет обратиться в банки-партнеры проекта. Тем, кто до 1 января 2023 года не оформлял социальную карту, перед подачей заявки на Карту жителя со льготным транспортным приложением необходимо подтвердить право на льготу в учреждениях социальной защиты населения по месту регистрации.

Подробнее о том, как заменить социальную карту на Карту жителя Самарской области, о всех ее возможностях и другую актуальную информацию можно узнавать на сайте https://card.samregion.ru,, а также в телеграм-канале @цифра63 и в официальном сообществе Карты жителя в ВК.