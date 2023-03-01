ВСК и РОЛЬФ запускают новую программу страхования и кредитования автомобилей

Страховой Дом ВСК совместно с крупнейшим автомобильным дилером России РОЛЬФ объявляют о старте программы страхования и кредитования РОЛЬФ Финанс. Программа позволяет получить кредит на автомобиль и оформить страховку на выгодных условиях в максимально короткие сроки.
Уникальность РОЛЬФ Финанс заключается в том, что дилер в партнерстве со Страховым Домом ВСК первым на российском рынке представляет клиентам услуги такого формата. Раньше комплексные программы по кредитованию и страховой защите были доступны только от производителей.
Программа РОЛЬФ Финанс дает возможность оформить кредит на автомобиль по ставке 9% годовых — это выгоднее, чем потребительский кредит или любые другие программы, доступные сегодня на рынке. Услуга начнет действовать для сегмента автомобилей с пробегом, впоследствии будет расширена на все автомобили, представленные в дилерских центрах РОЛЬФ.
Для ее оформления достаточно всего двух документов (например, паспорт и водительское удостоверение). Срок кредита составляет до 7 лет, а сумма кредита может доходить до 8 млн рублей, при этом первоначальный взнос — от 0 рублей.
Благодаря слаженно выстроенной системе, кредит выдается практически мгновенно — на принятие решения банком требуется не более 30 минут, пока покупатель спокойно оформляет оставшиеся документы в дилерском центре. Особенностью РОЛЬФ Финанс являются уникальные преимущества при оформлении полисов страхования. В феврале и марте каждому покупателю, оформившему каско, предоставляется дополнительный месяц защиты бесплатно.
Страховой Дом ВСК стал партнером программы РОЛЬФ Финанс. Кредит на автомобиль оформляется в одном из пяти ведущих российских банках: Совкомбанк, Банк ФК Открытие, Кредит Европа Банк (Россия), Тинькофф Банк, Драйв Клик Банк.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.