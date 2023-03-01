В Самарской области произошел пожар в с. Курумоч

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В среду, 1 марта, примерно в 4:22 начался пожар на ул. Снежной, 9 в с. Курумоч Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.