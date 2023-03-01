В арт-галерее 7 Avenue Hotel & Spa состоится открытие обновленной экспозиции

В четверг, 2 марта, в 10:00 в отеле 7 Avenue Hotel & Spa состоится открытие обновленной экспозиции художественных работ в арт-галерее.
В мероприятии примут участие министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, директор 7 Avenue Hotel & Spa Злобина Любовь, а также автор весенних работ - член Творческого союза художников России Елена Островская, представившая экспозицию "Пол шага до весны".
Весна - время перемен и самый сезон для сочных цветочных композиций и ярких пейзажей Самарской области. Здесь же в арт-галерее "Этажи" вы можете увидеть работы Евгении Тарасовой, Романа Третьякова и Владимира Алексушина.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.