Дмитрий Азаров встретился с родственниками военнослужащих из Сызрани

В среду, 1 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Сызрань встретился с родственниками военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Такие встречи глава региона проводит регулярно при посещении муниципалитетов, чтобы обсудить наиболее волнующие вопросы и помочь семьям в их решении.

"Мы стараемся выстроить работу так, чтобы каждая семья военнослужащих чувствовала заботу и внимание, - подчеркнул Дмитрий Азаров в начале беседы. - Настраиваю своих коллег, чтобы все службы - и государственные, и негосударственные - самым внимательным образом относились к семьям защитников. Понятно, что могут возникнуть и жилищные, и бытовые вопросы, а также в сфере предоставления медицинских, образовательных услуг. Собственно, для этого и встречаюсь, чтобы рассмотреть все вопросы и взять их на отработку".

Напомним, Самарская область стала первым регионом страны, где была организована система оказания помощи семьям военнослужащих на базе социальных паспортов. Работники службы социальной защиты, местных администраций находятся на постоянной связи с родственниками бойцов, чтобы выяснить, какая помощь нужна.

"Тем не менее, со временем появляются новые вопросы, - отметил глава региона. - Поэтому без какого-либо стеснения давайте обсудим то, что волнует и тревожит, вопросы, по которым нужна помощь. Есть искреннее желание организовать работу так, чтобы вы чувствовали и заботу, и внимание, и почет".

Родители и жены защитников Отечества поблагодарили губернатора за помощь в организации телемостов. "Огромное спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за возможность участия в телемосте, было очень важно повидаться и поговорить с мужем", - обратилась к руководителю региона одна из участниц встречи.

"Я живу в Сызрани, где познакомилась со своим мужем, который проходил здесь службу по контракту. Но он прописан в Ульяновской области. Когда я узнала, что по вашему поручению в Самарской области создаются социальные паспорта, я обратилась к вам в интернет-приемную. Я вам очень благодарна, что вы нас не бросили, и приняли во внимание", - отметила другая женщина.

Она рассказала, что благодаря социальному паспорту ей буквально за два дня удалось решить проблему. "Семь лет мы не могли добиться решения вопроса с управляющей компанией. В темное время суток у подъездов нашего дома не было света. После моего обращения нам поставили большой новый прожектор, который освещает теперь весь двор", - поделилась историй участница встречи.

Дмитрий Азаров поинтересовался, нужна ли какая-то помощь родителям защитника: "Мы готовы помочь в решении вопросов. Я нахожусь в постоянном контакте с губернатором Ульяновской области. Если что-то нужно, давайте с коллегами отработаем".

В ходе встречи ее участницы задали ряд вопросов, касающихся прохождения реабилитации бойцов и оказания медицинской помощи членам их семей.

Жена военнослужащего обратилась с просьбой оказать содействие в прохождении лечения и дальнейшего медицинского освидетельствования ее мужа, который был ранен в зоне СВО.

"Мой муж сильный духом. Но в данный момент у него не все в порядке со здоровьем. У него не функционирует правая рука из-за перелома в двух местах, есть контузия, проблемы с почками. Недавно приехал в Рощинский, где в медсанчасти ему дали направление в поликлинику. Но я прошу определить его в госпиталь в Самаре", - обратилась она.

Сразу же по окончании встречи Дмитрий Азаров связался с уполномоченными ведомствами и уже в ближайшее время военнослужащий получит возможность пройти обследование, лечение и реабилитацию у квалифицированных специалистов в областной столице.

Также некоторым родным бойцов помощь требуется в оформлении различных документов - в том числе на детей. Сын у одной из женщин одержал первое место в XXI молодежных Дельфийских играх России в номинации "Фортепиано". Теперь претендует на получение именной премии губернатора. Для этого необходимо оформить идентификационный номер налогоплательщика. Дмитрий Азаров поручил главе Сызрани Анатолию Лукиенко совместно с МФЦ оказать содействие и ускорить процесс, чтобы выдать документ в ближайшие дни.

"У меня был вопрос был в самом начале проведения спецоперации. Мой муж одним из первых уехал в зону СВО и я переживала по поводу того, что его недостаточно обучали. Но потом, когда он вышел на связь, сказал, что обучение он проходит там, что Министерство обороны снабжает их всем необходимым, приходит гуманитарная помощь", - отметила одна из женщин.

Участницы встречи рассказали, что тревожатся за своих родных, так как связаться с ними получается нечасто. Дмитрий Азаров отметил, что это связано, прежде всего, с безопасностью самих бойцов. Информацию о них случае длительного отсутствия связи можно узнать по единому номеру информационно-справочной службы Минобороны РФ - 122.

"Бойцы из Самарской области проходят службу в разных воинских подразделениях. Я обратился в Министерство обороны с просьбой определить там ответственных лиц, чтобы в дальнейшем иметь возможность через них получать точную информацию о бойцах и потребностях подразделений. Так мы сможем решать возникающие вопросы и оказывать дополнительную поддержку, - отметил Дмитрий Азаров. - У нас уже есть контакт и налажено взаимодействие с командованием нашей 2-й Гвардейской общевойсковой армией. И очень рад, что там все очень грамотно и профессионально организовано. Будем налаживать такое сотрудничество и с другими воинскими подразделениями, в которых находятся наши бойцы".

Родственники военнослужащих обратили внимание на звонки, которые поступают им с различных номеров. Во время разговора чаще всего просят предоставить фотографии, персональные данные и место расположения бойцов.

"Мне позвонили и сказали, что ваш муж дезертир, сообщите его местонахождение. Конечно, я не поверила, - рассказала одна из участниц встречи. - Когда муж позвонил, я ему об этом рассказала, на что он ответил: никому не доверяй".

"Правильно он вам сказал, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Предлагаю собирать информацию, записывать эти телефонные номера, чтобы передать эти сведения в правоохранительные органы".

Во время беседы прозвучал вопрос о предоставлении бойцам отпуска. Дмитрий Азаров напомнил, чти в своем Послании Президент России Владимир Путин дал четкие поручения по этому вопросу. Напомним, для всех военнослужащих, участников специальной военной операции, в том числе и для добровольцев, установлен регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими.

"Понятно, что разом отправить всех в отпуск невозможно. Принимать решение будут командиры, исходя из оперативной боевой обстановки", - добавил губернатор.

"Наши парни в ожидании своих отпусков. Уже по голосу слышно, что они воодушевленные, ждут встречи с нами", - отметила одна из женщин.

В завершении встречи родственники бойцов поблагодарили Дмитрия Азарова за личное внимание к их чаяниям и помощь в решении вопросов. "Мы обязаны подставить плечо, это наш святой долг", - резюмировал губернатор.