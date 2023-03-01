Дмитрий Азаров встретился с руководством Сызранского вертолетного училища

В среду, 1 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Сызрань побывал в Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков - филиале Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина".
В 2020 году легендарное училище отметило 80-летие со дня создания. Филиал ВУНЦ ВВС "ВВА" - это первое и единственное в стране военное учебное заведение, которое готовит летные кадры для ВС РФ и силовых ведомств. Сегодня выпускники училища решают сложнейшие задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Вместе с начальником училища генерал-майором Александром Асановым глава региона осмотрел жилые и учебные корпуса, мастерские, а также учебно-тренировочную базу. Здесь курсанты учатся управлять вертолетами с помощью современных летных тренажеров. Техника позволяет выставить любые настройки по сложности погодных условий и рельефу местности, что дает курсантам возможность тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальным.
Курсанты выходят из училища высококлассными специалистами. Традиционно в училище обучаются иностранные студенты - сейчас это граждане более чем 20 дружественных государств. Все они высоко оценивают уровень подготовки, который дают преподаватели.
На территории училища работает храм, а вехи истории легендарного учебного заведения помнит музей СВВАУЛ. Заведующий музеем Виктор Куницын рассказал губернатору о том, какие задачи летчики решали в ходе Великой Отечественной войны и в последующие десятилетия. Их пример и сегодня вдохновляет курсантов на добросовестную учебу и дальнейшую преданную службу Отечеству.
Глава региона обсудил с руководством училища ряд вопросов, касающихся материально-технического обеспечения, сотрудничества с ведущими вузами области, и заверил, что региональные власти готовы оказывать СВВАУЛ всю необходимую поддержку.
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