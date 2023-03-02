Дмитрий Азаров провел встречу с главой Сызрани Анатолием Лукиенко

В завершение рабочего визита в Сызрань в среду, 1 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с главой городского округа Анатолием Лукиенко. Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе о модернизации объектов инфраструктуры, продолжении благоустройства набережной, ремонте дорог, реализации экологических и социальных программ, развитии туризма.

Одна из самых насущных проблем, с которой обращаются к властям сызранцы, касается ремонта дорог. В прошлом году благодаря финансированию по региональной государственной программе "Развитие транспортной системы Самарской области" в городе было отремонтировано 9,3 км дорог, а также 9 внудридворовых дорог.

В этом году обновление улично-дорожной сети будет продолжено. Глава региона подчеркнул: принято решение о выделении дополнительных средств из областной казны на ремонт дорог. Это позволит вести работы более интенсивными темпами.

В текущем году планируется провести реконструкцию путепровода по ул. Московской у железнодорожного вокзала. С просьбой о ремонте этого объекта к главе региона неоднократно обращались жители Сызрани. По заявке муниципалитета на эти работы выделены средства из бюджета региона. Однако Дмитрий Азаров подчеркнул — городским властям важно на период ремонта провести исчерпывающую работу по минимизации неудобств для жителей. "Поручаю городским властям провести работу для снижения неудобств для горожан в период проведения реконструкции путепровода", — отметил губернатор.

Продолжится и работа по приведению в порядок общественных территорий. В этом году законченный вид после обновления обретет Монастырская набережная. Важно, что параллельно с благоустройством набережных в Сызрани ведется и работа по расчистке русла Сызранки, создания условий для захода в порт больших туристических кораблей. Глава Сызрани Анатолий Лукиенко поблагодарил Губернатора за финансирование этих работ из регионального бюджета: "Сызранцы этого ждали десятилетиями, и казалось, это уже несбыточные мечты. Но они сбываются!"

Дмитрий Азаров подчеркнул, что городу также будут выделены средства из регионального бюджета на установку стелы "Город трудовой доблести". Почетное звание Сызрани было присвоено 10 сентября 2021 года Указом Президента России Владимира Путина за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 41-ФЗ "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" в городах, удостоенных этого звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания.

Дизайн-макет почти 32-метровой стелы уже разработан. А вот место ее размещения предстоит определить горожанам. "Важно посоветоваться со всеми людьми, чтобы подобрать достойное место для установки стелы, которая будем всем напоминать о героическом подвиге сызранцев в годы войны", — отметил губернатор.

Еще один вопрос касался благоустройства дворов. В прошлом году по нацпроекту "Жилье и городская среда" было благоустроено 3 дворовых и 2 общественных территории. В этом году запланировано обновить 3 общественных территории и 3 двора, однако необходимость в благоустройстве есть по большему их числу. Глава региона отметил, что по программе "Содействие" помощь в этом будет оказана по максимуму. Что касается дополнительных заявок на участие в федеральной программе, губернатор поручил Анатолию Лукиенко оценить активность людей в отношении проектов по тем или иным дворам. Он подчеркнул, что в этом случае важна включенность людей в проект и их заинтересованность в благоустройстве.