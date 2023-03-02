В Самарской области снизился процент наркомании

В Самарской области зафиксировано устойчивое снижение заболеваемости. Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения Армен Бенян.
По словам министра здравоохранения, в 2022 г. общий показатель заболеваемости наркологическими расстройствами в регионе снизился более чем на 9%. Сократилось и число наркозависимых, которые лечатся в амбулаторных и стационарных условиях.
"Обеспечение преемственности в лечении и реабилитации, совершенствование диспансерного наблюдения за состоянием здоровья наркозависимых формируют устойчивую тенденцию к снижению уровня заболеваемости", — прокомментировал Армен Бенян.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров