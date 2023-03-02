В Самарской области снизился процент наркомании

В Самарской области зафиксировано устойчивое снижение заболеваемости. Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения Армен Бенян.

По словам министра здравоохранения, в 2022 г. общий показатель заболеваемости наркологическими расстройствами в регионе снизился более чем на 9%. Сократилось и число наркозависимых, которые лечатся в амбулаторных и стационарных условиях.

"Обеспечение преемственности в лечении и реабилитации, совершенствование диспансерного наблюдения за состоянием здоровья наркозависимых формируют устойчивую тенденцию к снижению уровня заболеваемости", — прокомментировал Армен Бенян.