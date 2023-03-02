Самолет из Сочи не смог улететь в Самару по технической причине

В среду, 1 марта, в 10:22 из аэропорта Сочи не смог вылететь борт до Самары, сообщает Aviaincident.

Командир воздушного судна прервал взлет по технической причине. Остановка произошла примерно через 650 м после начала разбега. Самолет вернулся на стоянку.



