По данным Страхового Дома ВСК и финансового маркетплейса Сравни, четыре наиболее распространенных вида травм среди горнолыжников и сноубордистов в сезоне-2022/23 в России пришлись на 85% всех пострадавших.

Согласно статистике, самыми "популярными" повреждениями у любителей экстрима на горных склонах за последние четыре месяца являлись ушибы. Их получали больше половины обращавшихся в травмпункты — 53%. Растяжения и вывихи диагностировали у 17% всех травмированных — это второй показатель в антирейтинге. На третьем месте в списке расположились обладатели переломов конечностей. Этот вид травм был выявлен у каждого десятого пострадавшего горнолыжника или сноубордиста.

Также в нынешнем горнолыжном сезоне врачи регулярно диагностировали у катавшихся травмы головы — в частности, сотрясения головного мозга. Их получили 5% всех несчастных. Причем этот вид травм был особенно распространен в феврале — 42% всех сотрясений на склонах зафиксированы в последний зимний месяц. Примерно столько же повреждений головного мозга выявлялись суммарно в январе (21%) и декабре (22%). Реже всего сотрясения любители острых ощущений получали в ноябре — в 15% инцидентов. Эта статистика обусловлена пока еще небольшим количеством катающихся на старте сезона.

Спортивными страховками за последние три месяца чаще всего интересовались мужчины (67%). Наиболее популярная сумма выбранного страхового покрытия составила 350 тысяч рублей. Чаще всего пользователи оформляли полисы на год (47%), 1-5 дней (33%) или на 6-10 дней (4%).