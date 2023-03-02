В Москве прошла пресс-конференция в преддверии матчевой встречи "Бокс на Волге"

В воскресенье, 5 марта, в самарском СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" пройдет международная матчевая встреча "Бокс на Волге" между командами России и Республики Беларусь. В преддверии спортивного мероприятия в Москве в пресс-центре "Матч ТВ" прошла официальная пресс-конференция.

"Матчевая встреча в Самаре является этапом подготовки сборной России к предстоящему чемпионату мира. Соревнования являются частью нашей программы по развитию бокса. Проведение громких матчевых встреч с дружественными странами - это прорыв для России и региона, который организовывает встречу", - отметила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

В Самаре на ринг выйдут по 14 спортсменов из каждой страны. Самарскую область в составе команды России представит сызранский спортсмен Никита Неизвестных.

Оргкомитет международной матчевой встречи "Бокс на Волге" возглавляет заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Также он является председателем наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса.

"На Самарской земле мы провели четыре чемпионата России. По нашей инициативе, которую все поддержали, сейчас мы проведем эту интересную матчевую встречу с нашими друзьями из Республики Беларусь. Бокс в Самарской области любят и знают. Самара очень ждет эту встречу. Уверен, мы увидим яркие бои. Мероприятия, подобные предстоящей матчевой встрече, служат отличным драйвером для развития спорта и спортивных традиций региона", - подчеркнул Александр Фетисов.

Для серебряного призера Олимпийских игр-2020, чемпиона мира и победителя Европейских игр 2019 года Муслима Гаджимагомедова февраль получился очень насыщенным. Российский боксер в составе национальной команды сначала завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Марокко, а потом 21 февраля в выставочном поединке по профессиональному боксу в Москве победил соотечественника Дениса Савицкого. Теперь готовится выступить в Самаре.

"Все эти бои входят в подготовку к чемпионату мира. Нужно как можно больше практики, это идет на пользу. До чемпионата мира у нас уже не будет соревнований, далее пойдут сборы к главному турниру года. Так что предстоящая матчевая встреча для нас необходима", - заметил Гаджимагомедов. В 63 регионе он встретится с белорусом Владиславом Смягликовым. Ранее они встречались в финале Европейских игр в Минске, тогда сильнее был Муслим.

Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Самарская губерния славится своими легендарными боксерами - двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым, чемпионами мира и Европы Василием Шишовым, Александром Алексеевым и другими спортсменами. Боксом в области занимаются более 9500 человек, в том числе полтысячи женщин. По итогам 2022 года 25 боксеров региона вошли в состав сборных команд России.

Сегодня в Самарской области уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Матчевая встреча по боксу пройдет на площадке нового спортивно-культурного комплекса "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого", возведенного в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Напомним, что реконструкция современного спорткомплекса значительно ускорилась после встречи президента Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2018 году. Объект был включен в адресную инвестиционную программу с софинансированием из федеральной казны.

Состав пар на матчевую встречу:

- Эдмонд Худоян (Челябинская область) - Евгений Кармильчик (до 49 кг);

- Василий Егоров (Московская область - Саха-Якутия) - Денис Солоцких (до 51 кг);

- Никита Неизвестных (Самарская область) - Даниил Кокарев (до 51 кг);

- Дмитрий Двали (Московская область - Забайкальский край) - Алексей Докучаев (до 54 кг);

- Эдуард Саввин (Санкт-Петербург) - Максим Паньков (до 57 кг);

- Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) - Артур Туниев (до 60 кг);

- Габил Мамедов (Оренбургская область) - Дмитрий Дешкевич (До 63,5 кг);

- Тархан Идигов (Чеченская республика) - Кирилл Самодуров (до 67 кг);

- Игорь Свиридченков (Воронежская область) - Александр Радионов (до 71 кг);

- Джамбулат Бижамов (Тульская область) - Александр Холаев (до 75 кг);

- Савелий Садома (Хабаровский край) - Алексей Алферов (до 80 кг);

- Евгений Чаплыгин (Омская область) - Андрей Масалов (до 86 кг);

- Муслим Гаджимагомедов (Краснодарский край) - Владислав Смягликов (до 92 кг);

- Алексей Дронов (Ставропольский край) - Артем Калита (свыше 92 кг).