В Самаре выступит Moscow Organ Trio

В субботу, 11 марта, в самарском баре "Рюмочка" прозвучит джаз на электрооргане. Moscow Organ Trio - это современное, необычное, яркое звучание авторского джаза с элементами funk и fusion и классических джазовых композиций.

В составе трио - звезды современной джазовой сцены:

Владимир Нестеренко - гуру Hammond-органа и один из самых ярких джазовых пианистов России. В 2005 году Владимир проходил стажировку в США, в нью-йоркском Thelonious Monk Jazz Institute, и в разное время играл с такими звездами американского и европейского джаза, как Сlark Terry, Jimmy Heath, Frank Lacy, Steve Slagle, Zbygnev Namyslovsky, Kim Plainfield, Miles Griffith, J.D.Walter, Michael Schiefel, Piotr Voitasik, Валерий Пономарев, Александр Фишер и другими. Владимир работал и с известными российскими музыкантами: Даниилом Крамером, Алексеем Кузнецовым, Александром Осейчуком, Германом Лукьяновым.

Вадим Харченко - джазовый гитарист и композитор. Вадим выступал на таких международных фестивалях, как "Усадьба Джаз", "Arctic Jazz", "Город Джаз" и др., а в 2012 году стал лауреатом конкурса "Многоликая гитара-2012". Сотрудничал с многими джазовыми музыкантами - Владимиром Нестеренко, Алексеем Подымкиным, Алексеем Кузнецовым, Павлом Скорняковым, Сергеем Хутасом, Николаем Ольшанским, Арсением Рыковым, Михаилом Фотченковым, Ольгой Синяевой, Анастасией Лютовой и многими другими. Выступает на ведущих площадках: Джаз-клуб "Эссе", Клуб Алексея Козлова, Клуб Игоря Бутмана и др.

Илья Гендлер - российский барабанщик и преподаватель. Выпускник Иерусалимской академии музыки имени Рубина и Московского государственного института культуры. Илья стал лауреатом 1-й премии на 9-м международном конкурсе джазовой музыки под патронажем Игоря Бутмана. В настоящее время сотрудничает с такими музыкантами, как Дмитрий Мосьпан, Денис Швытов, Антон Румянцев, Таль Бабицкий, Владимир Нестеренко, Николай Куликов и многими другими.

Сбор гостей в 19:00, начало концерта - 20:00. Билеты по ссылке.