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Музыка Культура

В Самаре выступит Moscow Organ Trio

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 марта, в самарском баре "Рюмочка" прозвучит джаз на электрооргане. Moscow Organ Trio - это современное, необычное, яркое звучание авторского джаза с элементами funk и fusion и классических джазовых композиций.

В составе трио - звезды современной джазовой сцены:
Владимир Нестеренко - гуру Hammond-органа и один из самых ярких джазовых пианистов России. В 2005 году Владимир проходил стажировку в США, в нью-йоркском Thelonious Monk Jazz Institute, и в разное время играл с такими звездами американского и европейского джаза, как Сlark Terry, Jimmy Heath, Frank Lacy, Steve Slagle, Zbygnev Namyslovsky, Kim Plainfield, Miles Griffith, J.D.Walter, Michael Schiefel, Piotr Voitasik, Валерий Пономарев, Александр Фишер и другими. Владимир работал и с известными российскими музыкантами: Даниилом Крамером, Алексеем Кузнецовым, Александром Осейчуком, Германом Лукьяновым.

Вадим Харченко - джазовый гитарист и композитор. Вадим выступал на таких международных фестивалях, как "Усадьба Джаз", "Arctic Jazz", "Город Джаз" и др., а в 2012 году стал лауреатом конкурса "Многоликая гитара-2012". Сотрудничал с многими джазовыми музыкантами - Владимиром Нестеренко, Алексеем Подымкиным, Алексеем Кузнецовым, Павлом Скорняковым, Сергеем Хутасом, Николаем Ольшанским, Арсением Рыковым, Михаилом Фотченковым, Ольгой Синяевой, Анастасией Лютовой и многими другими. Выступает на ведущих площадках: Джаз-клуб "Эссе", Клуб Алексея Козлова, Клуб Игоря Бутмана и др.

Илья Гендлер - российский барабанщик и преподаватель. Выпускник Иерусалимской академии музыки имени Рубина и Московского государственного института культуры. Илья стал лауреатом 1-й премии на 9-м международном конкурсе джазовой музыки под патронажем Игоря Бутмана. В настоящее время сотрудничает с такими музыкантами, как Дмитрий Мосьпан, Денис Швытов, Антон Румянцев, Таль Бабицкий, Владимир Нестеренко, Николай Куликов и многими другими.

Сбор гостей в 19:00, начало концерта - 20:00. Билеты по ссылке.

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Молодцы!

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

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