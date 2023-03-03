Хоккейная "Лада" вновь проиграла "АКМ"

В четверг, 2 марта, ХК "Лада" принимал на своем льду тульский "АКМ".
Счет на 18-й минуте открыли гости, воспользовавшиеся ошибкой "Лады" у своих ворот — Иван Петраков бросал уже по пустым воротам — 0:1.
Во втором периоде сначала Максим Лазарев удвоил счет, а затем Иван Петраков оформил дубль (0:3).
В концовке периода гости получили преимущество в двух игроков, и, если во втором периоде не смогли его реализовать, в третьем Лазарев забросил свою вторую шайбу (0:4). Затем тольяттинцы увлеклись атакой, играя в меньшинстве, гости убежали вдвоем к воротам Вадима Никитина и Глеб Петров довел счет до крупного (0:5).
Счет в серии стал 2:3. Шестой матч серии состоится 5 марта в Туле.
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