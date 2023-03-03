Молодежная сборная по гандболу с тольяттинками в составе успешно выступает на товарищеских матчах

Молодежная сборная России с четырьмя тольяттинками в составе (Полина Кожокарь, Полина Мусина, Александра Островская и Алина Сокова) успешно провела в подмосковном Новогорске два из трех запланированных товарищеских матчей со сверстницами из Республики Беларусь. Сегодня состоится третья игра.
Первый контрольный спарринг девушек 2004 года рождения и моложе принес в среду подопечным Алексея Гумянова победу со счетом 32:27 (16:12). Мусина с пятью заброшенными мячами (один — с пенальти) стала лучшим бомбардиром встречи в составе хозяек площадки. Сокова забила белорускам два гола, Кожокарь — один.
Вчерашняя вторая дуэль между теми же соперниками на этой же площадке увенчалась вдвое более крупной победой россиянок — 34:24 (17:13). Мусина и Сокова по три раза поразили ворота соперниц (Полина во всех случаях — с пенальти). Сегодня в 13.00 по тольяттинскому времени (12.00 мск) состоится последняя в рамках этой серии игра. На более раннее время ее решили перенести, чтобы игроки успели посетить матчи заключительного тура "OLIMPBET Кубка Дружбы" в Москве.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!