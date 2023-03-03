Молодежная сборная по гандболу с тольяттинками в составе успешно выступает на товарищеских матчах

Молодежная сборная России с четырьмя тольяттинками в составе (Полина Кожокарь, Полина Мусина, Александра Островская и Алина Сокова) успешно провела в подмосковном Новогорске два из трех запланированных товарищеских матчей со сверстницами из Республики Беларусь. Сегодня состоится третья игра.

Первый контрольный спарринг девушек 2004 года рождения и моложе принес в среду подопечным Алексея Гумянова победу со счетом 32:27 (16:12). Мусина с пятью заброшенными мячами (один — с пенальти) стала лучшим бомбардиром встречи в составе хозяек площадки. Сокова забила белорускам два гола, Кожокарь — один.

Вчерашняя вторая дуэль между теми же соперниками на этой же площадке увенчалась вдвое более крупной победой россиянок — 34:24 (17:13). Мусина и Сокова по три раза поразили ворота соперниц (Полина во всех случаях — с пенальти). Сегодня в 13.00 по тольяттинскому времени (12.00 мск) состоится последняя в рамках этой серии игра. На более раннее время ее решили перенести, чтобы игроки успели посетить матчи заключительного тура "OLIMPBET Кубка Дружбы" в Москве.