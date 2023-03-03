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Назначен Куйбышевский транспортный прокурор

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Приказом Генпрокурора РФ на должность Куйбышевского транспортного прокурора назначен старший советник юстиции Сергей Коньков. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Сергей Коньков родился в 1983 г. в пос. Васильево Зеленодольского района Республики Татарстан. В 2005 г. он окончил Казанский государственный университет. Службу в органах прокуратуры начал в 2007 году. В Приволжской транспортной прокуратуре работает с 2011 г., занимал должности помощника и старшего помощника Татарского транспортного прокурора, заместителя Камского транспортного прокурора, Удмуртского транспортного прокурора. С 2022 г. работал старшим помощником Приволжского транспортного прокурора по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, рассмотрению писем и приему граждан.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре, прежний их руководитель Дмитрий Гуртовой переведен на работу в Ставропольскую транспортную прокуратуру.

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