Назначен Куйбышевский транспортный прокурор

Приказом Генпрокурора РФ на должность Куйбышевского транспортного прокурора назначен старший советник юстиции Сергей Коньков. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Сергей Коньков родился в 1983 г. в пос. Васильево Зеленодольского района Республики Татарстан. В 2005 г. он окончил Казанский государственный университет. Службу в органах прокуратуры начал в 2007 году. В Приволжской транспортной прокуратуре работает с 2011 г., занимал должности помощника и старшего помощника Татарского транспортного прокурора, заместителя Камского транспортного прокурора, Удмуртского транспортного прокурора. С 2022 г. работал старшим помощником Приволжского транспортного прокурора по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, рассмотрению писем и приему граждан.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре, прежний их руководитель Дмитрий Гуртовой переведен на работу в Ставропольскую транспортную прокуратуру.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?