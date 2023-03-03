В Самарской области пользуются спросом цифровые сервисы для получения медицинских услуг

В четверг, 2 марта, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам цифровой трансформации отрасли здравоохранения.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства региона - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, сотрудники областного минздрава.

На совещании был поднят вопрос единообразия информационных систем медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области. Напомним, работа над созданием единой медицинской информационной системы региона началась в 2019 году, когда стартовал национальный проект "Здравоохранение". В его состав вошел федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".

Среди проблем, которые было необходимо решать - отсутствие единой медицинской информационной системы региона, единой базы о медицинском состоянии пациентов, наличие более 120 локальных разрозненных медицинских информсистем с различным уровнем развития.

"По итогам проделанной работы в Самарской области была развернута Единая медицинская информационно-аналитическая система. В конце прошлого года в нее включили системы службы скорой помощи, центрального архива медицинских изображений и информационную программу по работе с льготным лекарственным обеспечением", - рассказал заместитель министра здравоохранения Самарской области - руководитель департамента информатизации и организационной деятельности Павел Золотарев.

Важным достижением стала интеграция с федеральными сервисами - исчезла необходимость дублирования информации, так как после внесения в ЕМИАС информация о работе с пациентом автоматически попадает в федеральную систему.

Председатель облправительства подчеркнул, что одной из приоритетных задач остается необходимость высвободить время врачей, чтобы дать им возможность больше внимания уделять пациентам: "Вопрос оптимизации времени, в том числе с помощью повышения квалификации людей, которые работают с информсистемами - один из ключевых, им нужно заниматься системно, чтобы получить результат".

Сегодня по показателям цифровой зрелости Самарская область находится на 15 месте среди субъектов РФ, при этом динамика остается высокой. Например, доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг, с 2021 по 2022 год выросла с 25% до 74%.

Доля станций скорой медицинской помощи, подключенных к централизованной информационной системе, за год изменилась с 23% до 85%. Число граждан, воспользовавшихся услугами в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг, превысило плановый показатель в два раза.

Электронные сервисы медицинских услуг с каждым годом становятся все более востребованными у жителей Самарской области. Так, региональный портал Электронной регистратуры сегодня ежемесячно посещают порядка 180 тысяч человек. Уже 930 семей получили свидетельство о рождении в электронном виде благодаря суперсервису "Рождение ребенка". В качестве пилотного проекта в 2022 году в ряде поликлиник Самары были установлены 230 инфоматов и 350 информационных табло с единым программным обеспечением, в ближайшие несколько месяцев проект, признанный успешным, будет расширен.

Как сообщил заместитель директора ГБУЗ СО "МИАЦ", главный внештатный специалист по цифровой трансформации в сфере здравоохранения министерства здравоохранения Самарской области Александр Лемаев, в настоящее время функционал электронной регистратуры, созданной несколько лет назад, требует развития, в том числе современного интерфейса, и переходит к порталу Служба здоровья.

Пользуется популярностью региональный колл-центр (короткий номер 122), благодаря которому жители области могут получить консультацию по вопросам оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, записаться на прием к врачу или оформить вызов на дом, записаться на вакцинацию от Covid-19 и так далее. Среди вопросов, которые предстоит решить, - увеличение численности операторов и внедрение роботизированного приема звонков.

"Работа нужная, проводится активно, динамика хорошая. По многим показателям цифровой трансформации исполнение уже достигает 80-100%. Понятно, что направление требует дополнительных средств, нужно их изыскивать. В ближайшее время будем принимать решения", - заключил Виктор Кудряшов.