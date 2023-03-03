По данным Страхового Дома ВСК, наибольшее число обращений к врачам из-за укусов клещей в 2022 году зафиксировано в Кировской области.
Около 19,6% всех пострадавших от укусов опасных кровососов находились именно в Кировской области. Это единственный регион европейской части России, входящий в топ-5 данного рейтинга.
Большая доля жалоб на нападения клещей приходится на Сибирь. В Новосибирской области зафиксированы 12,2% всех случаев обращений к врачам. Чуть меньше — 11,4% — в Томском регионе. Также в пятерку наиболее опасных субъектов России вошли Красноярский край (9,5%) и Алтайский край (9,3%).
Среди гендерного разделения клещи полностью отдают предпочтение мужчинам. Представители сильного пола оказывались пострадавшими от укусов насекомых в 82% случаев против лишь 18% у женщин. Чаще всего это обусловлено местом трудовой деятельности граждан — мужчины чаще женщин работают в лесах, горах и в целом на природе.
Наибольшая сумма страховых выплат для ликвидации последствий укусов клещей в 2022 году была выплачена в Новосибирской области — свыше 9,5 млн. В среднем по стране каждый пострадавший человек, предварительно защитившийся полисом "Антиклещ", получил более 3,3 тысячи рублей.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.