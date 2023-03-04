С 4 марта введены ограничения на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской

Для продолжения строительства станции метро "Театральная" скорректирован период действия временной схемы ограничения движения транспорта на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством метрополитена временное ограничение движения транспорта на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской начинает действовать с предстоящих суток — в ночь на 4 марта, — пояснил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. — Чтобы не доставлять лишние неудобства жителям, мы специально вводим ограничение не в будни, а под выходные, когда в городе нет интенсивного движения, чтобы люди могли адаптироваться. Такие условия будут до конца лета".

Напомним, данные ограничения введены до 31 августа.