До конца лета на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской ограничено движение транспорта

С 00:00 26 февраля до 23:59 31 августа на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской будет действовать ограничение движения транспорта из-за строительства метро.

Данная мера не коснется следующих видов автотранспорта:

— спецмашин полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;

— транспортных средств, принадлежащих гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта;

— служебного транспорта для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения;

— машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Кроме того, движение городского пассажирского транспорта будет организовано по скорректированной схеме. В частности, временно по измененным трассам следования будут ехать автобусы маршрутов №№ 3, 34, 53, 80, 226, 207. Изменятся и схемы движения трамваев маршрутов № 3, 15, 20, 20к, 22.

В районе площади имени В. В. Куйбышева они будут осуществлять перевозки только по ул. Галактионовской, далее — по улицам Венцека, Фрунзе, Пионерской, Чапаевской, где будут конечная остановка и разворот. В обратном направлении все трамваи проследуют также по ул. Галактионовской.

Обращаем внимание пассажиров на то, что на время проведения строительных работ трамвайное сообщение по ул. Фрунзе и на участке ул. Венцека от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе будет приостановлено.



