До конца лета на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской ограничено движение транспорта

С 00:00 26 февраля до 23:59 31 августа на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской будет действовать ограничение движения транспорта из-за строительства метро.
Данная мера не коснется следующих видов автотранспорта:
— спецмашин полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;
— транспортных средств, принадлежащих гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта;
— служебного транспорта для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения;
— машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.
Кроме того, движение городского пассажирского транспорта будет организовано по скорректированной схеме. В частности, временно по измененным трассам следования будут ехать автобусы маршрутов №№ 3, 34, 53, 80, 226, 207. Изменятся и схемы движения трамваев маршрутов № 3, 15, 20, 20к, 22.
В районе площади имени В. В. Куйбышева они будут осуществлять перевозки только по ул. Галактионовской, далее — по улицам Венцека, Фрунзе, Пионерской, Чапаевской, где будут конечная остановка и разворот. В обратном направлении все трамваи проследуют также по ул. Галактионовской.
Обращаем внимание пассажиров на то, что на время проведения строительных работ трамвайное сообщение по ул. Фрунзе и на участке ул. Венцека от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе будет приостановлено.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.