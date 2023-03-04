Анастасия Павлюченкова не будет выступать на турнирах в США

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не примет участия в Sunshine Double, пишет championat.com.

Sunshine Double — это турниры высокой категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и Майами (США). Соревнования в Индиан-Уэллсе пройдут с 8 по 19 марта, а турнир в Майами состоится с 21 марта по 2 апреля.