Под Сызранью водитель Honda врезался в дорожное ограждение

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В субботу, 4 марта, в Сызранском районе Самарской области водитель Honda не справился с управлением. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области