Один человек и четверо пострадали при столкновении Lada Largus и "буханки" в Самарской области

В субботу, 4 марта, в Самарской области произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще четверо пострадали. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 5:20 21-летний водитель Lada Largus ехал со стороны Казахстан в направлении Самары и столкнулся с УАЗом "буханкой" под управлением 47-летнего мужчины.

В результате один пассажир Lada скончался на месте. Троих пассажиров этой машины и водителя УАЗа доставили в больницу.