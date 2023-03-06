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Хоккей Спорт

"Лада" победила "АКМ" в шестом матче и сравняла счет

ТУЛА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 марта, в 1/8 финала PARI ВХЛ — Кубок Петрова "Лада" в Туле одержала победу над "АКМ", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Поражение в пятом матче серии на своем льду поставило "Ладу" на грань вылета из плей-офф. Счет в серии (3:2) не оставлял волжанам права на ошибку.

Уже к 4-й минуте сначала Николай Глухов броском от синей линии открыл счет, а затем Владислав Калетник удвоил счет — 0:2. За доли секунды до сирены на перерыв Иван Романов с пятака переправил шайбу в ворота Ивана Куликова — 0:3.

В середине матча Владислав Чевоненко забросил шайбу в ворота вышедшего на замену Сергея Большакова — 0:4.

На 46-й минуте Александр Кулагин в большинстве отыграл одну шайбу, а на 52-й он же в большинстве оформил дубль — 2:4.

В концовке хозяева много атаковали, но счет не изменился. Счет серии стал 3-3. Решающий матч пройдет 8 марта в Тольятти.

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