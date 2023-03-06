В пяти районах не будет света с 6 по 9 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

06.03.2023 с 11-00 до 15-00

Приволжский район

c. Кашпир (ул. Калиновская)

06.03.2023 с 11-00 до 12-00

Шигонский район

с. Малячкино

с. Кушниково

06.03.2023 с 08-00 до 16-00

Шигонский район

с. Камышенка (ул. Центральная, ул. Советская, ул. Луговая);

06.03.2023 с 08-00 до 13-00

Волжский район

с. Шелехметь (ул. Шоссейная д. 36-92 (четная сторона);

06.03.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Ворошилова, ул. Рабочая, ул. Советская, пер. Лунный)

с. Верхнее Санчелеево (ул. Вечканова)

06.03.2023 с 10-00 до 13-00

Ставропольский район

с. Выселки (ул. Школьная, проезд Школьный);

с. Ягодное (ул. Полевая, ул. Грачева, ул. Первомайская, ул. Красноармейская, ул. Калинина, ул. Ворошилова, ул. Орлова, ул. Советская, ул. Соловьиная, ул. Жигулевская, ул. ОПХ, территория Жеребятьева, ул. Ново-Полевая, ул. Окольная, проезд С. Орлова, ул. Воскресенская, ул. Александровская, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Александровский пер-к, ул. Западная, ул. Набережная, "Воскресенка", ж. м. "Лесное", "Чистые Пруды")

07.03.2023 с 9-00 до 16-00

Сергиевский район

с. Черновка

п. Нива

п. Чемеричный

07.03.2023 с 09-00 до 13-00

Волжский район

с. Подгоры (ул. Ленинская д. 33,51-101 (нечетная сторона), ул. Лесная д. 56-94(четная сторона);

09.03.2023 с 09-00 до 13-00

Волжский район

с. Шелехметь (ул. Шоссейная д. 51-71 (нечетная сторона);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.