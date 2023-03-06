За последний год женщины обращались за телемедицинскими консультациями по полисам "Росгосстраха" в 2,5 раза чаще, чем мужчины.

"У телемедицины есть неоспоримое преимущество перед очными консультациями врачей — это способ получить мнение специалиста буквально здесь и сейчас без отрыва от детей и работы, при этом не тратя времени на дорогу. По нашим оценкам, женщины более активно пользуются телемедициной, чем мужчины, потому что, во-первых, не хотят откладывать вопрос и заниматься самолечением с надеждой на то, что "само пройдет", во-вторых, уровень доверия к телемедицине у женщин намного выше, чем у представителей сильного пола, — считает Ольга Купцова, замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах". — Но основная причина популярности телемедицины у прекрасной половины человечества — это дети, то есть, женщины, с одной стороны, консультируются по детским жалобам, с другой — используют удаленный формат консультаций для себя, когда им не с кем оставить маленьких детей".

Самыми активными пользователями телемедицины оказались женщины в возрастной категории от 31 до 40 лет, на их долю пришлось 25% консультаций. Среди представителей обоих полов можно выделить детские консультации: на возрастную группу до 10 лет приходится 31% от всех консультаций. Дамы после 60 лет традиционно предпочитают очные визиты к врачам-специалистам.

Самыми популярными специалистами для телемедицинских консультаций у женщин стали терапевт, акушер-гинеколог и невролог. Далее следуют гастроэнтеролог, эндокринолог и оториноларинголог.