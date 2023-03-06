В Хворостянском районе более 500 домов остались без газа из-за порыва на газопроводе

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В понедельник, 6 марта, в 6:47 в Хворостянском районе во время проведения земляных работ по ул. Целинной в пос. Прогресс произошел порыв подземного газопровода высокого давления.

Фото: Прокуратура Самарской области