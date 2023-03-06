Восемь человек госпитализировали после столкновения двух легковушек в Самарской области

В воскресенье, 5 марта, в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадало восемь человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:02 19-летний Renault Logan напротив дома № 49а по ул. Советской выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2109 под управлением 21-летнего парня.

В результате пострадали восемь человек: оба водителя, четверо пассажиров "девятки" 20, 19, 17 и 16 лет и два 18-летних пассажира Renault. Всех их госпитализировали.