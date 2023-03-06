Восемь человек госпитализировали после столкновения двух легковушек в Самарской области

В воскресенье, 5 марта, в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадало восемь человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:02 19-летний Renault Logan напротив дома № 49а по ул. Советской выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2109 под управлением 21-летнего парня.
В результате пострадали восемь человек: оба водителя, четверо пассажиров "девятки" 20, 19, 17 и 16 лет и два 18-летних пассажира Renault. Всех их госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!