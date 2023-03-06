Под Сызранью три человека пострадали в ДТП

В воскресенье, 5 марта, в Сызранском районе Самарской области во время снегопада произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:45 34-летний водитель ВАЗ-21099 на 14 км дороги от трассы М-5 к Сызрани не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda под управлением 29-летнего мужчины.
В аварии пострадали три человека. Водителя и 29-летнего пассажира "девяносто девятой" госпитализировали, также пострадал 44-летний пассажир иномарки.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!