Под Сызранью три человека пострадали в ДТП

В воскресенье, 5 марта, в Сызранском районе Самарской области во время снегопада произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:45 34-летний водитель ВАЗ-21099 на 14 км дороги от трассы М-5 к Сызрани не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda под управлением 29-летнего мужчины.

В аварии пострадали три человека. Водителя и 29-летнего пассажира "девяносто девятой" госпитализировали, также пострадал 44-летний пассажир иномарки.