В Жигулевске возбудили уголовное дело о вырубке леса в нацпарке "Самарская Лука". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в октябре 2022 г. в 61 квартале на особо охраняемой территории Жигулевского лесничества в национальном парке "Самарская Лука" кто-то спилил сырорастущие деревья. Ущерб от этого составил более 7,2 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере").
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063